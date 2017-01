Il partageait des images d’une fillette de 4 ans

Un Ontarien soupçonné d’avoir partagé sur un site internet russe des images indécentes d'une fillette de 4 ans de London, en Ontario, a été arrêté et fait face à plusieurs accusations liées à la pornographie juvénile.

Ce sont les autorités australiennes qui ont alerté la police de London après la diffusion des images sur ce réseau international de partage. Une perquisition a été effectuée dans la demeure de London du suspect, a indiqué le service de police de London.

Un ordinateur et un téléphone mobile ont été saisis et l’homme de 40 ans a été arrêté. Il fait face à des accusations de possession et production de pornographie juvénile, de voyeurisme et de diffusion d’images issues d’activités de voyeurisme.

La fillette n’a pas été blessée physiquement et elle a pu bénéficier du soutien de services spécialisés et de sa famille, ont fait savoir les autorités.