Jimmy Pelletier carbure aux défis

Son histoire est celle d’un jeune homme de 19 ans, maniaque de hockey et de baseball, qui, un soir en rentrant à la maison, est tombé endormi au volant de sa voiture. La colonne brisée à partir de la vertèbre D6, cet accident l’a laissé paralysé des deux jambes.

«Ce n’est pas évident à 19 ans d’apprendre que tu ne marcheras plus, mais ma famille a toujours été près de moi. J’ai toujours été un fonceur et j’ai toujours aimé la vie. Il n’y a rien qui a changé là-dedans.»

Doté d’une force intérieure inépuisable, il s’est rapidement pris en main. Six mois après son accident, il a commencé à participer à des courses en fauteuil roulant.

Maintenant qu’il est âgé de 40 ans, un projet n’attend pas l’autre. M. Pelletier prépare la 3e édition de la Randonnée Jimmy Pelletier qui aura lieu en juin prochain. Il s’agit d’une «petite» trotte de 550 km qui amènera les participants à parcourir la distance entre Québec et Baie-Comeau en cinq jours.

«La vie, ce n’est pas d’être le meilleur. L’important, c’est de faire quelque chose que tu aimes et de donner ton cent pour cent», dit-il.

«Si je peux donner un conseil aux gens, c’est de profiter du moment présent, car on ne sait pas ce qui nous attend. Regarde, moi, j’ai perdu l’usage de mes jambes, mais je remercie la vie de m’avoir donné une deuxième chance. Je compte en faire le plus possible», a confié M. Pelletier qui est aussi impliqué dans plusieurs causes.