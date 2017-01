L’autre passion d’André Savard

Les Remparts de Québec ont retiré ton chandail numéro 12 il y a quelques semaines. Cette soirée a dû être très émotive pour toi?

«C’est un très bel honneur que les Remparts m’ont fait. J’ai vibré en voyant mon dossard être hissé au plafond du Centre Vidéotron. J’ai vécu quatre années mémorables à Québec.»

Peux-tu nous parler du genre d’équipe que les Remparts ­formaient à l’époque?

«Je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais en quittant Amos et je suis tombé sur un club bourré de talent avec les Guy Lafleur, Jacques Richard, Réal Cloutier, Michel Brière et Réjean Giroux, entre ­autres. On m’avait accordé une prime d’engagement de 100 dollars pour m’inciter à choisir Québec au lieu du Canadien Junior. Les ­Remparts formaient la meilleure équipe junior du pays et on a d’ailleurs remporté la coupe Memorial en 1971. Ma meilleure saison fut ma dernière avec une récolte de 151 points. Il n’y avait pas de meilleur endroit pour jouer au hockey junior. Les médias couvraient nos matchs comme s’il s’agissait d’une équipe professionnelle.»

Quels souvenirs gardes-tu de ce fameux match du 5 février 1971 au cours duquel tu as amassé 12 points, dont 9 passes, des records qui tiennent toujours le coup dans la LHJMQ?

«Lafleur, Brière et moi formions une ligne d’attaque explosive. Guy avait marqué six buts ce soir-là dans une victoire de 14 à 1 contre Rosemont. Il voulait toujours en compter un de plus, ce Flower. Il n’était pas le genre de joueur à lever le pied de l’accélérateur.»

Tu as eu un choix déchirant à faire en étant repêché en ­première ronde par les Bruins de Boston en 1973 et par les ­Nordiques dans l’AMH. ­Comment avais-tu tranché la question?

«Ce fut une décision très difficile. Marius Fortier et Jean-Claude Tremblay avaient tenté de me convaincre d’accepter de jouer pour les Nordiques en 1972, mais je voulais terminer mon stage junior avec les Remparts. Jacques Plante m’avait ensuite offert un gros boni de signature dans l’espoir que je reste à Québec, mais mes agents m’avaient recommandé de signer un contrat avec les Bruins. J’ai ­disputé trois saisons à Boston et lors de la première campagne, l’équipe s’est rendue jusqu’en ­finale de la Coupe Stanley, qu’on a perdue contre les Flyers. Ce fut un honneur de jouer avec le légendaire Bobby Orr. J’ai ensuite passé sept belles saisons avec les Sabres, qui m’avaient attiré à Buffalo en m’offrant un contrat de quatre ans.»

Comment c’était de jouer au sein de la même formation que Gilbert Perreault?

«Gilbert portait le numéro 11 et moi, le 12. Chaque fois que les joueurs des Sabres étaient présentés à la foule, c’était l’ovation monstre pour Perreault et il ne restait plus ­d’applaudissements pour moi! J’aime bien raconter que j’ai dû ­passer après Gilbert Perreault ­durant sept ans de ma vie (rires). Il ­régnait un bel esprit de famille à ­Buffalo. Je formais un trio avec Ric Seiling et Craig Ramsey. J’ai joué aussi quelques matchs en compagnie de Perreault et de Dave ­Andreychuk, mais malheureusement, Scotty Bowman ne m’a pas laissé avec eux...»

Comment décrirais-tu ta ­carrière d’entraîneur, qui a ­commencé à Fredericton, le club-école des Nordiques dans la Ligue américaine? Photo d'archives

«Ce ne fut pas facile. Les Nordiques avaient un budget si limité que je ne disposais même pas des services d’un adjoint à Fredericton. Puis, on m’a offert la chance de remplacer Michel Bergeron derrière le banc des Nordiques, lui qui était un ­entraîneur populaire auprès des partisans. Je ne suis pas arrivé au meilleur moment puisque l’équipe était en reconstruction, elle qui venait d’échanger des joueurs comme Dale Hunter et Clint Malarchuk. J’aurais aimé que Joe Sakic demeure avec les Nordiques, mais il a préféré retourner avec son club ­junior parce qu’il ne se sentait pas prêt pour la LNH. J’ai aussi agi comme entraîneur adjoint avec les Sénateurs et les Penguins. Ça m’a permis de travailler avec des joueurs étoiles comme Daniel ­Alfredsson et Sidney Crosby. Ce dernier est sans contredit le ­meilleur joueur que j’ai dirigé.»

Quels souvenirs conserves-tu de tes trois saisons passées à titre de directeur général du Canadien?

«Ça s’était passé vite. J’agissais à ­titre de directeur du personnel hockey en novembre 2000 lorsque Pierre Boivin a décidé d’apporter des changements. Michel Therrien a été appelé à remplacer Alain Vigneault derrière le banc. Puis, Réjean Houle a été limogé et on m’a offert le poste de directeur général par intérim. Je me souviens que j’étais assis dans le bureau en me demandant par où je devais commencer. Michel avait été le choix de Réjean et on a dû ­apprendre à bien se connaître. Je me félicite de l’avoir gardé en poste.»

Quelle fut ta meilleure décision?

«Je crois surtout que j’ai su bien analyser la situation. J’aurais pu choisir de miser sur la jeunesse, mais je savais que la relève n’était pas prête. J’ai alors opté pour ­l’acquisition de joueurs bien établis dans la LNH comme Joé Juneau, Andreas Dackell, Yanic Perreault, Stéphane Quintal, Donald Audette et Doug Gilmour. Un an plus tard, on participait aux séries et on triomphait des Bruins en première ronde. Il n’est jamais facile de sortir une équipe des bas-fonds du classement. L’engouement pour le Canadien est alors revenu à Montréal. La valeur du club a augmenté et George ­Gillett s’en est porté acquéreur.»

Est-ce que l’acquisition de Richard Zednik en 2001 t’avait apporté une satisfaction ­particulière?