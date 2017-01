Le Canada revu et corrigé

Quel Canada fêtons-nous avec pompe et parcours ensoleillés? Le Canada de Justin Trudeau, donc rajeuni, métamorphosé, abandonnant son puritanisme sous la pression conjuguée de son leader narcissique et de nouveaux Canadiens nés et éduqués dans des pays à l’opposé des pays anglo-saxons puritains. Un Canada plus sexy, mais aussi allégé, à la politique ouverte, certes, mais ouverte à tous les courants d’air. Un Canada qui, n’en déplaise aux souverainistes aveuglés, n’est plus le pays des «maudits Anglais». Le pouvoir des wasps, ces «White Anglo-Saxon Protestants», ayant peu à peu fondu comme neige au soleil.