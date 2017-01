Le Canadien: les poutres sont solides

Michel Therrien gardera un très bon souvenir de sa 400e victoire dans la LNH parce que ses joueurs ont su gagner une guerre de tranchées.

Ce fut un vrai classique entre ces deux vieux rivaux que sont les Maple Leafs et le Canadien. Il y avait de l’animosité dans l’air au Centre Air Canada.

Tout jouait contre le CH: il devait composer avec l’absence de sept joueurs en raison de blessures, il complétait une séquence de sept matchs sur les patinoires adverses et il affrontait un club qui présentait une excellente fiche de 7-2-3 à ses 12 derniers matchs.

Je croyais que le Canadien allait frapper un mur en cette fin de voyage, mais les hommes de Therrien se débattent comme des diables dans l’eau bénite. Ils sont revenus à Montréal avec une récolte de 10 points sur une possibilité de 14, ce qui est bien au-delà de toutes les attentes.

Vous l’avez peut-être oublié mais cette séquence loin du Centre Bell s’était amorcée avec des revers de 2 à 1 le 23 décembre à Columbus et de 4 à 3 en prolongation le 28 à Tampa (après avoir laissé filer une avance de deux buts). Vos favoris ont refusé de se décourager, malgré l’épidémie de blessures qui frappe l’équipe, et ils atteindront le cap de la mi-saison lundi soir en excellente posture.

Contrairement à l’an dernier, le Canadien compose très bien avec l’adversité. Comment expliquer ce revirement de situation?

C’est bien simple. Comme dans une maison, les fenêtres et les portes peuvent bien briser, si la fondation et les poutres sont solides, on peut passer à travers une tempête.

Les poutres, ce sont Carey Price, Shea Weber, Max Pacioretty et Alexander Radulov. Aussi longtemps qu’elles tiendront le coup, le Canadien n’aura pas trop à s’inquiéter.

Price a fait la différence devant le filet à Toronto en volant quelques buts aux Leafs, Weber a récolté deux mentions d’aide tout en brassant l’adversaire, Pacioretty a marqué son 14e but en 16 matchs tandis que la dynamo Radulov a inscrit un but et une passe.

Du côté des jeunes, Nikita Scherbak a compté un joli but à son premier match dans la LNH, Artturi Lehkonen joue avec de plus en plus d'assurance tandis que Michael McCarron a offert le genre de performance qui lui permettra de rester à Montréal pour de bon. Et l'autre bonne nouvelle pour le Canadien, c'est qu'Alex Galchenyuk et Andreï Markov s'approchent d'un retour au jeu.