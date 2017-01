En mettant en lumière la vie de Peggy Roche, l’écrivaine d’origine québécoise Marie-Ève Lacasse jette un nouvel éclairage sur le dernier amour de Françoise Sagan.

On aurait bien aimé pouvoir affirmer qu’avant de lire Peggy dans les phares, on savait parfaitement qui était Peggy Roche. Car en plus d’avoir longtemps joué les mannequins pour Givenchy, trouvé l’audace de créer ses propres collections­­ de vêtements, signé quantité de reportages mode dans les pages du magazine Elle et séduit le célèbre acteur français Claude Brasseur – avec lequel elle a brièvement été mariée au cours des années soixante –, elle a durant près de 20 ans conjugué à tous les temps le verbe aimer aux côtés de Françoise Sagan­­.

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le parcours haut en couleur de cette femme aussi inspirante qu’inspirée n’avait jusqu’à présent jamais été consigné noir sur blanc. Ce qui explique pourquoi Marie-Ève Lacasse fait carrément figure de pionnière en sortant pour la première fois de l’ombre celle qui a permis à son illustre compagne de dire enfin «adieu tristesse». «Dans ses romans, Françoise Sagan a toujours évité de mentionner clairement sa présence, précise Marie­­-Ève Lacasse. Et dans toutes les bios qui lui ont été consacrées, la longue relation qu’elle a eue avec Peggy n’est généralement résumée qu’en deux ou trois lignes. Encore plus fou? Même sur internet, il n’y a pratiquement rien sur elle.»

D’une pierre deux coups

Originaire de Hull, Marie-Ève Lacasse a plié bagage en 2003 pour poursuivre ses études de littérature à la Sorbonne et, par ricochet, réaliser l’un de ses rêves les plus chers : s’installer définitivement à Paris. Un pari audacieux, la Ville Lumière­­ ne faisant pas toujours miroiter à ses nouveaux arrivants la perspective d’un brillant avenir. «Sur le plan littéraire, c’est un incroyable carrefour intellectuel et je ne pouvais pas supporter l’idée que des gens y vivent et pas moi, s’exclame la jeune auteure de 34 ans. Par contre, je dois avouer qu’au début, ça n’a vraiment pas été facile. Paris est une ville dure qui ne fait pas de cadeau. Mais à force de m’accrocher, tout a fini par s’arranger et aujourd’hui, j’estime que c’est chez moi.»

En d’autres termes, Marie-Ève Lacasse­­ a longtemps vu la misère de près avant de commencer à enquêter sur le riche passé de Peggy Roche. «Ayant lu Sagan 1954 d’Anne Berest (paru en 2014), qui parle également des années qui suivent, je me suis en effet demandé pourquoi l’homosexualité de Françoise Sagan n’y était pas mentionnée ou pourquoi personne n’accordait jamais de place à Peggy Roche, poursuit-elle. Alors que je pensais n’en tirer qu’un article­­, ma conjointe m’a dit : “Non, il faut que tu te remettes à écrire pour de bon et que tu en fasses un roman, et s’il est publié, je t’épouse.” Je ne crois pas qu’elle se doutait que je réussirais aussi vite à intéresser les Éditions Flammarion parce qu’en me penchant sur la vie de Peggy Roche, j’avais en fait l’espoir naïf de comprendre les secrets de sa longue relation avec Françoise Sagan, de découvrir ce qu’il fallait faire pour s’aimer­­ longtemps.»

Un charmant petit monstre

Chose sûre, la célèbre femme de lettres­­ n’a pas été une amante de tout repos: en plus de son addiction au Palfium­­ 875 – qui serait environ cinq fois plus puissant que la morphine –, de ses hospitalisations répétées pour overdoses, de ses nombreuses cures infructueuses­­ en clinique de désintoxication, de ses frasques fiscales ou de sa propension à presque toujours rouler à tombeau ouvert, elle n’a jamais accepté de s’afficher ouvertement avec Peggy. Quand elle recevait, elle lui demandait même de quitter leur cossu appartement parisien avant l’arrivée des invités... et de sonner à la porte un peu plus tard. «Si Françoise Sagan menait une existence complètement dissolue, rendre publique sa relation homosexuelle était pour elle inenvisageable, souligne Marie-Ève Lacasse. Sa volonté de la garder secrète a d’ailleurs été respectée­­ jusqu’à sa mort.»

Cela étant, Peggy sous les phares n’a absolument rien d’un outing. Ce roman décrit plutôt avec beaucoup de délicatesse la détresse d’une femme généreuse et bienveillante constamment hantée par la peur de perdre celle qui, entre deux bestsellers, tracera également à l’encre sympathique les plus beaux chapitres de sa vie amoureuse.