Le Michel-Ange du saxophone

Avec le froid qui sévit, c’est normal, nous sommes en hiver, nous choisissons parfois des musiques de circonstances. Saxophoniste alto émérite, personnage éminemment sympathique, Paul Desmond a légué au jazz, une sonorité inimitable. Pierre angulaire de la formation du pianiste Dave Brubeck, compositeur du célèbre Take Five,

ses arabesques le rapprochent du génie de Michel-Ange. Que vous soyez ou non passionné de jazz, il est bien difficile de ne pas s’émouvoir quand nous entendons cette sonorité pure, qui vient immédiatement chercher une part de notre sensibilité.

Se faire bercer !

Entre les incessantes tournées avec son ami Brubeck, Paul Desmond visitait de temps à autre les studios. Que ce soit avec le guitariste Jim Hall, le saxophoniste baryton Gerry Mulligan ou le trompettiste Chet Baker, la qualité était au rendez-vous, et autant dire, que tout est bon à consommer, surtout pour un jeune instrumentiste. En 1962, sous la direction de Bob Prince et avec son complice, le guitariste Jim Hall, plus une forte section de cordes, il entrevoyait le bleu comme la couleur du bonheur. Peu connu, Desmond Blue

fut un disque fort important qui donna une large part aux ballades. Soyeuse, relevant d’un fort esthétisme, jamais inutile, cette réédition est un joli canevas pour une soirée en tête à tête.