Le moteur tient le coup

Nathan Beaulieu

Son +15 a de quoi surprendre étant donné qu’il n’est pas la fiabilité incarnée dans son territoire. Il est présentement entre deux chaises. On souhaite qu’il soit plus fiable défensivement et plus menaçant en relance. On espère surtout qu’il puisse aligner deux bons matchs de suite. Il a été le partenaire de Shea Weber en début de saison. Une expérience qui n’a duré que cinq matchs.