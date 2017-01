Olivier Jean s’offre un premier titre canadien sur longue piste

Pour la première fois depuis qu’il a fait le saut au patinage de vitesse longue piste, Olivier Jean a décroché un titre individuel aux Championnats canadiens, vendredi, à l’Anneau olympique de Calgary.

Cette victoire obtenue au départ groupé permettra au Québécois de participer aux Championnats du monde de distances individuelles du 9 au 12 février prochain.

« Je suis extrêmement content! Je suis un champion canadien et ce, après même pas un an et demi d’engagement complet en longue piste, a commenté l’athlète de Lachenaie par voie de communiqué.

L’ancien patineur courte piste a terminé devant le Québécois Christopher Fiola et l’Ontarien Jordan Belchos.

« Ça va être incroyable de participer à mes premiers championnats du monde en longue piste, a-t-il ajouté. Si je regarde ce que je veux accomplir, soit gagner aux Jeux olympiques l’an prochain, je fais toutes les choses qui me permettent d'aller dans la bonne direction de semaine en semaine et de mois en mois. »

Par ailleurs, l’Ontarien Vincent de Haître a mis la main sur son deuxième titre des sélections nationales, soit celui du 1500 m. Il a devancé l’Ontarien Ben Donnelly et le Britanno-Colombien Denny Morrison.

Du côté des femmes, Ivanie Blondin s’est imposée au 1500 m devant l'Albertaine Brianne Tutt et l'Ontarienne Isabelle Weidemann.