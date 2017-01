Chasse aux délinquants de la motoneige

La motoneige, c’est fort agréable, mais aussi fort périlleux lorsque ces puissants bolides sont menés par des cow-boys. Il y en a plusieurs de ceux-là sur les sentiers, et les patrouilleurs font dire bonjour.



«Y’en a en masse, des délinquants», raconte Paul Doyon, après avoir été interpellé par les policiers lors d’une opération sur un sentier, hier, à Saint-Agapit dans Lotbinière. «Ils sont dangereux ces gars-là qui ne sont pas en ordre.» Ceux qui ont pris de l’alcool, ce n’est pas mieux. «J’en ai vu souvent».



«C’est un beau sport, c’est l’fun, mais il faut que ça reste agréable», ajoute Régis Bouchard, l’un de ces agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) qui patrouillent bénévolement les sentiers. Ils sont des dizaines qui, comme lui, ont à cœur la sécurité à motoneige.



Ils ne sont pas policiers, mais ils peuvent faire donner des constats d’infraction par la SQ, au besoin. C’est ce qu’ils ont fait pour une dame qui n’avait pas son permis de conduire avec elle.



Ce week-end et celui des 21 et 22 janvier, la SQ et la FCMQ mèneront 220 opérations comme celle d’hier, partout au Québec. Le but est d’assurer la sécurité, de faire respecter la signalisation et de réduire la conduite avec les facultés affaiblies. La porte-parole Christine Coulombe, de la SQ, rappelle que les lois sont les mêmes qu’en voiture.



Hausse des accidents



Il faut croire qu’il reste du travail à faire, à voir la hausse des accidents mortels ces dernières années (voir l’encadré). Le SQ aimerait voir le nombre d’accidents diminuer.



L’an passé, les policiers ont distribué 2300 constats sur les sentiers. «Il faut faire attention», admet Marcel Blanchet, un motoneigiste intercepté par les patrouilleurs. «Y’a en a qui sont un peu zélés, mais moi, ça me stresse pas.»



Nombre de morts sur les sentiers de motoneige

2011-2012 : 16

2012-2013 : 14

2013-2014 : 15

2014-2015 : 29

2015-2016 : 21

2016-2017 (jusqu’à maintenant) : 2