Une prise de parole féminine et moderne. C’est ce que propose Annick Lefebvre avec J’accuse, qui donne la parole à cinq femmes qui luttent contre une société qui les juge et qui expriment leurs frustrations.

Deux ans et demi après le passage des Fées ont soif, La Bordée récidive, à partir du 10 janvier, avec des voix féminines qui sont au diapason de l’époque actuelle.

«Je voulais que des personnages s’adressent au public et expriment certaines frustrations par rapport à la société et leur milieu de travail. Des gens qui ne prennent pas la parole habituellement, qui sont à bout de leur job, et qui ­décident de se louer un théâtre pour dire ce qu’ils ont à dire», a expliqué l’auteure, lors d’un entretien.