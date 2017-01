The xx sous un nouveau jour

On sent d’ailleurs que le trio a choisi de s’inspirer de ce qu’a présenté Jamie en solo au cours des dernières années. ­Rappelons que le DJ, reconnu sous le nom Jamie xx, a remporté un succès mondial grâce aux pièces rythmées de son album In Color, acclamé par le public et la critique. La création de son disque, paru en 2015, ainsi que celle de I See You, se seraient même chevauchées, durant certaines périodes.