Tout savoir sur les Golden Globes 2017

Les Golden Globes remettront 11 statuettes dans des catégories consacrées au petit écran. Les miniséries sont à l’honneur cette année, puisque The People v. O.J. Simpson: American Crime Story mène le bal des nominations avec cinq, suivie de The Night Manager qui en a récolté quatre. On trouve ensuite une pléthore de séries qui ont reçu trois nominations: Black-ish, The Crown, The Night Of, This Is Us et Westworld. Du côté des réseaux, c’est HBO qui domine avec pas moins de 14 citations.