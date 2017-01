Un ex-chef autochtone pourchasse un orignal

SENNETERRE | Le directeur du département des ressources naturelles d’une communauté autochtone de l’Abitibi a pourchassé un orignal pendant plusieurs minutes, ce qui aurait pu mettre en péril la bête effrayée.

Jimmy Papatie, l’ancien chef et actuel directeur du département des ressources naturelles de Kitcisakik, située au sud de Val-d’Or, a publié sur sa page Facebook deux vidéos où on le voit suivre un orignal dans un chemin forestier à une centaine de kilomètres à l’est de Senneterre, en Abitibi.

Photo d'archives

Pendant les vidéos qui durent au total plus de six minutes, l’orignal court devant le véhicule de M. Papatie.

Pendant la poursuite, on entend M. Papatie dire: «Avoir eu une carabine... je l’ai presque embarquée tout à l’heure. Je vois toujours des orignaux quand je me promène ici.»

M. Papatie dit qu’il n’a jamais eu l’intention de faire du mal à l’animal. «Les gens qui me connaissent savent que je fais attention aux animaux. J’en vois très souvent sur la route et d’habitude je m’arrête, mais la personne qui m’accompagnait n’en avait jamais vu. On voulait juste admirer un animal en liberté [...] Il y en a qui se promènent en hélicoptère et tirent sur les animaux pour les endormir. On leur met des colliers. C’est correct pour le Ministère, mais ce n’est pas correct quand un autochtone se retrouve nez à nez avec des orignaux», a-t-il dit.

Selon la biologiste au ministère de la Faune, Caroline Trudeau, un tel geste peut mettre en péril la survie de l’animal.

«On ne connaît pas la durée totale de la poursuite, mais ça peut avoir un effet important sur l’animal puisqu’il doit fournir un effort musculaire important en plus de réagir à un stress avec la lumière et le bruit du moteur», a-t-elle dit.

Selon elle, une telle course génère des déchets dans le sang de l’animal et ça peut affecter ses organes comme les reins ou le cœur.

Enquête

Une enquête au ministère de la Faune a été ouverte. «Il y a énormément d’orignaux dans les chemins forestiers. On ne peut pas poursuivre tous les gens qui vont suivre un animal un certain temps. On va étudier le niveau d’agression auprès de la bête et la durée. Il faut analyser tous les aspects pour voir si c’est en contravention avec l’esprit de la loi», a dit le directeur régional des agents de la faune, Danny Dumont.

Le ministère de la Faune rappelle que si l’on voit un orignal sur la route, il faut s’arrêter et laisser l’animal fuir par lui-même à son rythme.