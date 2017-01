Un titre à défendre devant la famille

Pour la première fois depuis 2008, alors qu’elle l’avait emporté, Marie-France Larouche s’exécutera devant parents et amis dans le cadre du championnat provincial de curling, une énergie dont elle entend bien se servir à son avantage.

La tranche féminine s’ouvrira lundi à l’aréna de Lévis, qui accueille le tournoi par l’entremise du club Etchemin de Saint-Romuald dont Marie-France Larouche est membre. Championne provinciale pour une neuvième fois en 2016, la skip de Lévis sera une fois de plus coiffée du chapeau de favorite.

«Ça va être vraiment le fun d’être devant nos amis et la famille avec leurs encouragements. L’an dernier, on avait amorcé le tournoi à 0-2 et ça aurait pu nous aider. C’est réconfortant de savoir qu’ils seront derrière nous», a souligné la femme de 36 ans qui joue en compagnie de Brenda Nicholls, Annie Lemay, Julie Rainville et Amélie Blais, la toute nouvelle membre du groupe.

Les équipes d’Ève Bélisle et Roxanne Perron seront aussi à surveiller.

L’an dernier, Larouche était retournée au Tournoi des Cœurs Scotties, le championnat canadien, après une absence de quatre ans, provoquée par le désir de retrouver goût à son sport et par la naissance de son deuxième enfant. Ses partenaires et elle n’ont pu faire mieux qu’une septième place.

«On était déçues du résultat, surtout qu’il y a plusieurs matchs serrés. On se sentait vieilles en voyant les autres joueuses, plusieurs étant dans la vingtaine. Il faut bien jouer si on veut y retourner et faut l’avoir en tête, le Scotties. Il faut penser plus loin que le provincial», avance celle qui a remporté l’argent (2004) et le bronze (2009) au championnat national.

De plus en plus coriace

Enseignante en éducation physique dans une école primaire, Marie-France Larouche avoue que la compétition au niveau canadien est en plus en plus coriace. À l’instar des hommes, les équipes féminines installées en Ontario et dans l’Ouest bénéficient de soutiens financiers pour faire de leur passion sportive leur deuxième métier.

«Les gros tournois sont dans l’Ouest et ça demande du temps et de l’argent. On voyageait plus avant, mais avec la famille et l’emploi, c’est difficile de suivre. On a d’ailleurs lâché prise pour la qualification olympique et notre seule chance serait de gagner les Scotties.»