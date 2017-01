Une destination qui se démarque

Si vous êtes le genre de nemrod qui aime chasser l’orignal toute la journée à bord d’une ­camionnette, ne lisez pas ce qui suit.

De nombreuses statistiques ­démontrent que la majorité des adeptes n’osent pas vraiment s’aventurer à ­l’extérieur des sentiers carrossables.

Lorsqu’on analyse les récoltes ­d’orignaux dans les diverses réserves fauniques, ce sont celles de l’est de la province qui sont en tête, comme ­Rimouski, Matane, Chic-Chocs.

On parle d’un taux de réussite de l’ordre d’environ 85 %. L’absence de prédateurs et les coupes forestières sont les deux principaux facteurs qui ont contribué à ce qu’il y ait une concentration de plus de 30 cervidés au 10 km².

Surprenant

En tenant compte des statistiques que je viens de vous énumérer et si je vous parlais d’un site où il n’y a que trois rois de la forêt au 10 km², à combien évalueriez-vous le taux de succès? Vous serez certainement surpris d’apprendre que 50 % de la clientèle de la réserve faunique La Vérendrye récolte un de ces impressionnants animaux.

Comme le dit le directeur Frédéric ­Lussier, le territoire de 13 615 km² qu’il gère n’est pas reconnu pour être facile. Mais ceux qui s’en donnent la peine réussissent souvent à tirer leur épingle du jeu. Il faut être bien équipé et ne pas avoir peur de s’enfoncer au sein du royaume de ces gigantesques ­mammifères.

Une grande partie de la réserve La ­Vérendrye a déjà été bûchée, ce qui a engendré une forêt avec différents stades d’âge et d’essences allant de l’érablière à l’épinette. On retrouve plus de 4000 lacs et rivières sur cet énorme terrain de jeu.

Attrait

Ce site gouvernemental est subdivisé en 60 zones de chasse ayant une superficie moyenne de 200 km² chacune. Cela signifie donc qu’il y a environ 60 orignaux par secteur exploitable. Un vaste réseau de sentiers et d’anciens chemins forestiers vous donne accès aux ­quatre coins de la réserve.

Le moins que l’on puisse dire de M. Lussier et de son équipe, c’est qu’ils essaient de simplifier la tâche aux passionnés qui viennent y tenter leur chance.

En plus d’offrir une des gammes de prix parmi les plus abordables du réseau de la Sépaq pour des forfaits de cinq et de sept jours, ils proposent une foule d’avantages comme la possibilité de prospecter sans frais à deux reprises au cours de l’été, une carte GPS numérique incluse pour le groupe, la récolte d’une femelle si vous le désirez, chambre froide et palan pour gibier, service de chien de sang gratuit pour retrouver votre animal, canots et chaloupes prêtés pour découvrir votre site de chasse, treuil mécanique avec plateau, etc.

De plus, quand vous réservez un ­séjour en chalet à l’orignal, vous obtenez sur demande un rabais de 50 % sur un voyage de pêche, pour en apprendre un peu plus sur votre territoire.

Nouveautés

Depuis l’an dernier, vous pouvez profiter d’une importante réduction de 30 % si vous décidez d’exploiter une des zones aventures, en chalet ou en camping, et ce, même durant le temps du rut.

Afin d’encourager la jeune relève, il y a quelques forfaits familiaux en chalet, à 50 % de rabais.

Aussi, que vous soyez deux, trois ou quatre nemrods, il ne faut appliquer que deux coupons de transport sur la bête.

Pour en apprendre davantage, visitez le site www.sepaq.com/laverendrye ou composez le 819 438-2017.

Vous avez jusqu’au 15 janvier pour participer au tirage au sort annuel qui pourrait vous y garantir une place de choix. Vous devez vous inscrire dans le site www.sepaq.com/tirages.

Soyez prudent

Photo courtoisie

À la lumière des malheureux événements survenus cette semaine sur le fleuve Saint-Laurent, où deux chasseurs de canards se sont noyés, j’aimerais vous rappeler qu’il est très périlleux de naviguer à proximité de la glace avec une embarcation légère.

Les eaux froides provoquent des états de choc qui ont comme conséquence de couper le souffle, d’augmenter le rythme cardiaque et d'occasionner de ­l’hyperventilation.

Lorsque l’eau est à une température de 2 à 5 °C, vous pouvez vous épuiser et ­perdre connaissance en moins d’un quart d’heure. Ce temps pourrait se limiter à quelques minutes seulement à une température de 1 °C.

Le port d’un manteau et d’un pantalon flottants ou, encore mieux, d’un modèle flottant d’une pièce sur lequel il est possible d’ajuster la tension aux poignets et aux chevilles est tout indiqué à ce temps de l’année. Il vous offrira un petit sursis pour vous sauver d’une fâcheuse situation.

La Croix-Rouge canadienne indique que la glace doit avoir une épaisseur minimale de 15 cm avant que vous puissiez marcher dessus en solitaire. Si vous êtes en groupe, patientez jusqu’à ce qu’elle ait atteint 20 cm.

Si la surface de la glace est bleu pâle, cela signifie que c’est le type le plus solide. En revanche, si sa teinte est plutôt blanc opaque, elle devrait être environ 50 % moins résistante. La glace grise ­indique la présence d’eau.

Si par malheur vous tombez à l’eau, appelez à l’aide. Ne tentez pas de remonter tout de suite sur la glace, car elle n’est sûrement pas assez solide à l’endroit où elle a brisé.

L’air emprisonné dans vos vêtements vous aidera à vous positionner sur le ventre. Prenez appui sur la croûte brisée sans toutefois porter tout votre poids sur celle-ci et, surtout, en ne tentant pas de vous lever.

Éloignez-vous du trou et assurez-vous de vous diriger vers la rive.

De tout pour tous

Les membres de La Jeune Relève Apprenti Chasseur Trappeur Granby sont conviés à la réunion annuelle qui se déroulera le 13 janvier à 19 h 30 à la salle commune, au 3e étage du 721 rue Cabana, à Granby. Veuillez confirmer votre présence en ­composant le 450 378-3074

ou en ­allant sur le web ­(mamydiane29@yahoo.ca). Pour en apprendre davantage, lorgnez du côté de leur page Facebook.

L’Association des Collectionneurs d’armes du Bas-Canada vous invite le samedi 14 janvier au Salon de l’arme et du militaria. Cet événement se ­déroulera de 9 h à 15 h à la Place ­Desaulniers, 1023 boulevard ­Taschereau, à Longueuil (à proximité du métro). Pour obtenir d’autres ­renseignements, contactez le 450 445-5801 ou visitez le www.lca-canada.com