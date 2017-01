2016 en cinq faits marquants

Malgré les récents défis auxquels elle a été confrontée, l’industrie musicale canadienne a enregistré une croissance en 2016. Du moins, c’est ce que rapporte la firme de données Nielsen, qui a dévoilé il y a quelques jours son bilan de fin d’année. Parmi les nombreux éléments révélés dans ce rapport, en voici cinq qui ont retenu notre attention.

1 Views, de Drake, est l’album le plus populaire de l’année... et de loin

Lancé en avril dernier, Views a enregistré des ventes équivalant à 457 000 unités (ce chiffre tient compte des ventes d’albums, des ventes de chansons et de l’écoute en continu). À titre indicatif, Adele et Justin Bieber, qui se trouvent juste derrière lui, ont récolté des ventes équivalant à 266 000 et 240 000 unités pour leurs disques 25 et Purpose.

2 Six artistes canadiens dans le top 10 des albums les plus vendus

Drake, Céline Dion, Leonard Cohen, Justin Bieber, The Weeknd et The Tragically Hip figurent tous à ce palmarès. Notons que Views (Drake) et 25 (Adele) arrivent au sommet avec 196 000 exemplaires vendus, alors qu’Encore un soir (Céline Dion) suit avec ses 134 000 exem­plaires écoulés.

3 L’industrie de la musique a connu une croissance de 5,3 %

Certes, les ventes d’albums numériques et physiques ont enregistré une baisse (de 19 % et 26 %), mais la hausse de la popularité de l’écoute en ligne, qui est de l’ordre de 203 % par rapport à 2015, a permis à l’industrie de connaître une croissance malgré tout.

4 Les ventes de chansons numériques en déclin

Seulement quatre chansons ont réussi à franchir le cap des 300 000 unités vendues, alors qu’elles étaient 11 en 2015. D’un autre côté, soulignons que 14 chansons ont réussi à franchir la barre des 50 millions de streams en 2016, par rapport à une seule l’année précédente.

5 The Chainsmokers se démarquent

Drake a beau avoir volé la vedette, le duo américain The Chainsmokers a tout de même fait bonne figure en 2016. En effet, leurs chansons Closer et Don’t Let Me Down occupent les deux premières positions du top 10 des chansons les plus écoutées (audio et vidéo) sur les plateformes d’écoute en continu.