Comment aider mon mari?

Mon chum et moi nous nous sommes mariés à 20 ans. Nous en avons maintenant 32 et sommes parents de deux enfants en bas âge. Comme la recherche de travail pour mon conjoint présentait un trop gros défi et que nous voulions nous assurer une avenir meilleur, nous avons démarré une petite entreprise de livraison dont j’assume le secrétariat. Mon mari assure les livraisons à travers le Canada et le nord des États-Unis.

Après quelques mois de démarrage un peu laborieux, les choses vont maintenant comme sur des roulettes, sauf que même s’il a terminé son secondaire, mon mari est incapable de rédiger un simple message texte à ses clients quand il est en déplacement. Comment faire pour l’aider?

Anonyme

Votre mari doit faire partie de cette cohorte qu’on appelle désormais « Les analphabètes fonctionnels » qui sont victimes du laxisme du milieu de l’éducation dont on faisait état cet automne dans un reportage du Journal. Vous devriez vous informer auprès du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec qui doit certainement offrir des services dans votre région.