Et si la coupable était innocente?

Quinze ans après avoir été reconnue coupable du meurtre de son fiancé, Casey Carter sort de prison et clame son innocence. Pour la presse et l’opinion publique, elle reste une criminelle. Mary Higgins Clark et Alafair Burke — un duo d’enfer — la font monter sur le plateau de l’émission de téléréalité Suspicion pour mettre l’affaire au clair dans un thriller enlevant, Le Piège de la Belle au bois dormant.

Laurie Morgan, la productrice de cette émission, est convaincue de l’innocence de Casey. Elle s’empare de l’affaire et offre une dernière chance à Casey d’être blanchie. Mais il y a d’autres complots qui se trament en sourdine: Ryan Nichols, un jeune juriste diplômé de Harvard, n’hésite pas à voler la vedette.

Mary Higgins Clark, toujours aussi créative, dévouée et agréable en entrevue, s’en est donnée à cœur joie dans cette histoire à suspense. «Casey vient juste de sortir de prison après 15 ans de sentence. Elle a maintenant 43 ans et a refusé de plaider coupable pour avoir une sentence réduite, car elle répète qu’elle n’a pas commis ce crime.

Quand elle sort, elle rencontre Laurie Moran, la productrice de la série Suspicion, et la supplie de s’occuper du cas. Le grand patron ne veut pas produire l’émission, mais Laurie la fait quand même. Quand elle commence à interviewer des gens, tout n’est pas exactement comme ce que Casey lui a raconté...», résume-t-elle.

Les erreurs judiciaires

Les erreurs judiciaires intéressent énormément cette grande dame qu’on qualifie de «reine du suspense» et qui écrit des best-sellers depuis 30 ans. «Malheureusement, on voit régulièrement des cas de gens qui sortent de prison après 20 ans de sentence et qui sont innocentés. C’est une tragédie qu’une personne ait perdu sa vie et doive tout recommencer, parce que quelqu’un ne l’avait pas crue au départ.»

L’opinion publique compte pour beaucoup dans cette histoire où tout un chacun juge et crée son propre scénario. «Dans ce cas, le fils d’un homme important a été assassiné. Il a bien décidé que Casey allait payer», ajoute Mary Higgins Clark.

Lorsqu’Alafair Burke a proposé une bonne prémisse, Mary Higgins Clark a trouvé son idée très bonne... et les deux femmes se sont mises au travail. «Alafair est géniale. On m’avait proposé des livres et des biographies d’autres auteurs, mais quand j’ai lu les siens, j’ai tout de suite su que je voulais travailler avec elle.»

«J’apprécie le fait qu’elle connaisse le système judiciaire. Ma fille est juge à la cour criminelle et je peux lui poser des questions. J’arrive moi aussi avec certaines connaissances dans le domaine – j’avais l’habitude d’assister à de nombreux procès en cour. En lisant la bio d’Alafair, je savais que j’avais affaire à une auteure qui allait comprendre ce que j’essaie de faire. Et ça fonctionne très bien.»

Une téléréalité?

L’idée de téléréalité évoquée dans cette série – Suspicion – a intéressé des producteurs et il est possible qu’elle naisse réellement. «CBS a acheté les droits d’adaptation. Bien entendu, il faut voir s’ils iront jusqu’à la fin du processus. Ils sont en train d’écrire le scénario, donc c’est très possible qu’elle soit produite.»

Et si jamais l’émission était produite? «Je serais ravie! C’est arrivé à plusieurs reprises que les droits d’adaptation de mes livres soient achetés – certains ont été adaptés et d’autres, non. Je suis très heureuse que CBS ait acheté les droits – c’est un réseau de première classe. On verra bien!»

Mary Higgins Clark, après tous les best-sellers qu’elle a écrits, est toujours aussi motivée lorsqu’elle entame un nouveau projet. «J’adore l’exaltation que je ressens quand je commence un nouveau livre... et j’adore la minute où j’écris les deux derniers mots: La Fin! Je viens de donner le manuscrit du livre qui sera publié aux États-Unis en avril... je suis dans ce moment grisant!»

» Mary Higgins Clark écrit depuis plus de 30 ans des suspenses qui font partie des meilleures ventes en France, au Québec et partout dans le monde.

» Alafair Burke est l’ancienne adjointe du procureur de Portland et fille du célèbre auteur James Lee Burke. Elle enseigne le droit pénal à New York et ses romans sont traduits en 12 langues.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«À l’origine, les journaux avaient surnommé Casey la Belle au bois dormant. Elle prétendait dormir à poings fermés quand un ou plusieurs inconnus s’étaient introduits dans la maison de campagne de son fiancé et l’avaient assassiné. Ce soir-là, le couple avait assisté à un gala donné au profit de la fondation familiale des Raleigh à New York, mais s’était éclipsé tôt parce que Casey ne se sentait pas bien. D’après ses dires, elle s’était endormie dans la voiture et ne se souvenait même pas de son arrivée dans la maison des Raleigh. Elle s’était réveillée plusieurs heures plus tard sur le

canapé du salon, était allée dans la chambre à coucher et avait découvert Hunter couvert de sang.»

— Mary Higgins Clark et Alafair Burke, Le Piège de la Belle au bois dormant