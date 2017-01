«Je dors encore avec mes jumeaux... et c’est pour apaiser ma peine» : 16 confidences bouleversantes de Céline à Josélito

On pensait peut-être tout savoir sur Céline Dion, mais c’était avant que Josélito Michaud ne fasse jouer ses qualités d’intervieweur et amène la diva à se confier dans une émission spéciale diffusée à Ici Radio-Canada Télé samedi soir.

Dans Céline au-delà du rêve, la chanteuse s’ouvre sur sa vie sans René et son amour pour leurs enfants, mais aussi sur sa peur des dangers qui guettent les artistes dans le grand monde du show-business.

Voici 16 confessions touchantes à retenir de cet échange entre Céline et Josélito:

1. «Je ne me suis jamais inquiétée à savoir s’il y avait de l’eau dans la piscine. René s’en occupait, pis il me disait quand faire mon plongeon.»

2. «Je n’ai aucun regret. Je trouve que ma vie a été extraordinaire. J'en parle au passé parce qu’aujourd’hui, je peux m’arrêter quand je veux.»

Encore un soir 🎼 #dernière #celinedionmtl (📷 @osaimages) Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 17 Août 2016 à 12h20 PDT

3. «Mon père venait d’une famille alcoolique et abusive, c’est ma mère qui l’a sauvé. Nous, on a été très protégés. Ma mère est une sainte.»

4. «J’ai vu des choses dans ma famille... les gènes, ça se propage, alors que ça soit familial ou dans l’industrie... j’ai toujours eu peur de rentrer dans ce jeu-là, de sombrer.»

5. «On allait jamais dans les partys, René et moi. Il ne voulait pas que je baigne dans ce monde-là. Pis moi non plus.»

6. «J’aime mieux chanter maintenant qu’avant, parce que je n’ai plus besoin de le faire. Je n’ai plus à me prouver à moi même. J’ai mieux maintenant, j’ai mes enfants.»

7. «J’entends encore René me dire: "Céline, je t’aime tellement. Il n’y a personne qui va t’aimer autant que moi." Je suis débordante, j’ai du bagage d’amour pour le restant de mes jours.»

8. «Après avoir eu René-Charles, j'ai eu beaucoup d'angoisse et de peurs. Je ne voulais plus aller chanter. Je l’ai fait. Ç’a été dur.»

Family 🙈💓 #celinedion #reneangelil Une photo publiée par Céline Dion (@_celine_dion_5) le 8 Janv. 2017 à 13h34 PST

9. «Oui, j’ai craqué dans ma vie, souvent. Ça craque fort. Mais j’ai beaucoup de boussoles et d’ancres autour de moi.»

10. «Il y aura toujours d’autres chanteurs. Mais il n’y aura jamais aucune meilleure mère pour mes enfants.»

Family time in Disneyland for the twins’ 6th birthday! Un beau moment passé en famille à Disneyland pour le 6e anniversaire des jumeaux! #FunTimes #HappiestPlaceonEarth – Team Céline 🎉🎈🎁 Photo credit: @Denisetruscello Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 27 Oct. 2016 à 12h54 PDT

11. «Je suis tellement fière d’être une femme. La femme est un personnage tellement fort. Et c’est pour ça que nous portons.»

12. «Je suis fière de moi. D’avoir su être capable de continuer avec René, de le pousser à vivre. D’avoir été à ses côtés, d’avoir été capable de le laisser partir, d’avoir réchauffé son corps glacé.»

21 years today 💍 21 ans aujourd'hui 💕 #tbt Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 17 Déc. 2015 à 11h12 PST

13. «Ç’a été difficile, mais je suis fière d’avoir su tenir la main et préparer mes enfants à leur nouvelle vie sans leur père.»

14. «Mes trois enfants n’ont aucune séquelle. C’est la chose dont je suis le plus fière.»

15. «Moi j’en ai des séquelles. Je dors encore avec mes jumeaux, et c’est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule.»

16. «Déposer sa tête sur son oreiller et attendre que le rêve arrive, c’est un peu difficile.»