La passe de janvier moins chère que prévu pour des clients de l’AMT

Plus de 600 abonnés de l’AMT ont économisé sur leur titre mensuel de janvier en raison d’une panne informatique.

«Une panne électrique survenue pendant la période du traitement de la facturation – laquelle est effectuée en décembre en vue de janvier - a occasionné un problème de synchronisation des informations pour la nouvelle tarification de la Société de transport de Laval et du Conseil Intermunicipal de Transport du Haut- Saint-Laurent», a expliqué Caroline Julie Fortin, conseillère aux relations médias pour l’AMT.

Du coup, 663 abonnés gérés mensuellement par l’AMT bénéficieront des tarifs de 2016 durant le mois de janvier. «Dès le paiement du 11 janvier 2017, pour le titre de février 2017, la tarification 2017 sera appliquée au paiement de votre titre de transport», a précisé l’AMT dans un courriel envoyé aux clients concernés.

Hausse de 2% en 2017

En novembre dernier, l’AMT avait annoncé une hausse de 2% de ses tarifs pour 2017, une augmentation justifiée par l’inflation.

Soulignons que malgré nouvelle tarification, l’accès aux trains de banlieue demeurent gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et que des rabais sont toujours accordés aux étudiants et aux personnes de 65 ans et plus. EndFragment