La YouTubeuse la plus étrange du web: rencontrez That Poppy

Connaissez-vous Poppy?

Poppy, également connue en tant que «That Poppy», est une chanteuse américaine qui fait vibrer la toile depuis quelques mois.

La jeune chanteuse ne fait pas autant jaser pour sa musique que pour ses étranges vidéos, par contre. Elle a deux chaînes YouTube: une chaîne Vevo, où l’on peut trouver six vidéos, et une chaîne nommée «Poppy» où elle a 123 vidéos. C’est cette dernière qui fait surtout jaser, car le contenu publié par Poppy est difficile à expliquer.

Voici un exemple, où elle dit «I am Poppy» pendant 10 minutes.

En fait, toutes les vidéos de Poppy sont étranges. Devant un fond pâle et habillée de couleurs pastel, Poppy parle à la caméra pour quelques secondes, souvent pour ne pas dire grand-chose. La plupart de ses vidéos ressemblent à celle-ci:

«Bonjour, je suis Poppy. J’aime la magie. Bye!»

C’est tout. Alors, comment expliquer son contenu? Est-ce une actrice?

La communauté YouTube est complètement fascinée par le phénomène de Poppy, qui continue à monter en popularité. En fait, une théorie explorait même la possibilité que la jeune Poppy a en fait été kidnappée et obligée à créer le contenu. D’autres aiment dire qu’elle est un symbole d’illuminati; une référence qu’elle aime bien exploiter. Évidemment, la théorie qu’elle soit en fait un robot est l’une des plus populaires.

Vidéoclip «Lowlife»

Une autre chaîne YouTube, Fine Brothers Entertainment, a décidé de présenter le phénomène Poppy à plusieurs enfants. Leurs réactions démontrent bien la confusion face à la YouTubeuse.

Un sens caché?

Alors qu’on pourrait comparer les vidéos de Poppy à des films de David Lynch, le contenu de Poppy n’est pas une coïncidence. En fait, c’est une collaboration entre une actrice anonyme, qui incarne Poppy, et le réalisateur «Titanic Sinclair». Décrit comme étant du «théâtre Internet» ou même «théâtre pour les milleniaux», la chaîne Poppy est un coup de pub pour promouvoir la carrière de la chanteuse.

Parce que son contenu est si étrange, il fait jaser. Vu qu’il n’existe pas beaucoup d’information sur le «personnage» de Poppy, les internautes tentent de creuser afin de résoudre le phénomène. C’est payant pour la chanteuse.

Sinclair et Poppy profitent de leur plateforme pour critiquer la culture populaire: les vedettes, la dépendance à la technologie, l’illusion du bonheur sur les médias sociaux, l’importance des «likes», les selfies, etc. Le contenu est plus réfléchi que l’on peut croire aux premières impressions. Poppy incarne le rôle de la vedette typique, avec une approche très directe, qui sert de critique et de parodie extrême.

Si le projet artistique est toujours nébuleux, YouTube Explained explique Poppy avec brio.

Si l’on trouve les vidéos de Poppy ridicules, pourquoi est-ce que l’on suit Kylie Jenner sur Instagram? N’est-ce pas aussi ridicule?