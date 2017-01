L’Amérique est-elle faite pour les rêveurs?

L’écrivaine new-yorkaise d’origine camerounaise Imbolo Mbue raconte l’histoire à la fois drôle et très émouvante d’une famille du Cameroun émigrée à New York dans un premier roman qui a énormément attiré l’attention, aux États-Unis et ailleurs dans le monde: Voici venir les rêveurs.

Avec une plume généreuse et très drôle, jamais fataliste, Imbolo Mbue parle du choc des cultures, des désenchantements de l’exil et des mirages de l’intégration par le biais de ses personnages.

Jende Jonga, son épouse Neni et leur fils Liomi ont longtemps rêvé de l’Amérique. Pour eux, le rêve absolu était de quitter le Cameroun, de changer de vie, d’obtenir leur «Green Card» pour pouvoir travailler et de devenir de vrais Américains.

Jende pense s’approcher de son rêve en décrochant un emploi de chauffeur pour Clark Edwards, un riche banquier à la Lehman Brothers. Au fil des trajets, entre le travailleur clandestin et le patron une complicité s’installe. Puis la crise de 2007 éclate et Jende voit la réalité en face.

«En 2011, ça faisait un an que j’avais perdu mon emploi», explique Imbolo, en entrevue de Manhattan, où elle habite. «Je suis allée me promener et j’ai remarqué un chauffeur devant des bureaux de Manhattan. J’ai eu l’inspiration de raconter l’histoire d’un chauffeur immigrant. C’était une très petite idée au départ, celle de deux hommes pendant la Récession. Puis mon histoire a grandi, et j’ai exploré quel impact la récession avait eu sur les gens de la ville de New York.»

Immigrants

Cette histoire est inspirée par les témoignages de nombreux immigrants et en partie par la sienne. «Je viens de Limbé et plusieurs immigrants camerounais viennent de ma ville. J’ai vécu à Harlem, comme eux, et je connais les défis d’arriver en Amérique comme immigrante. Moi aussi, j’ai eu du mal à rejoindre les deux bouts, comme eux, mais c’est une difficulté que plusieurs gens rencontrent, pas seulement les immigrants.»

«Au fil de mes années passées aux États-Unis, j’ai entendu les histoires de plusieurs de mes amis, de plusieurs immigrants, et de plusieurs Américains. Ça s’est tout accumulé dans mon imagination et elles ont nourri mon récit.»

« Beaucoup de défis »

Est-ce réellement le rêve de beaucoup de gens du Cameroun d’aller vivre aux États-Unis? «Dans ma ville, c’est le rêve de bien des jeunes, parce que ce qu’on connaît de l’Amérique, c’est ce qu’on voit à la télé. Je ne savais pas qu’il y avait de la pauvreté en Amérique, car ce que je voyais était toujours très glamour. J’ai été très étonnée quand je suis arrivée.»

«À Limbé, même si on n’avait pas beaucoup d’argent, le monde de vie est simple. En Amérique, il faut payer l’hypothèque, le prêt étudiant... il en faut beaucoup pour avoir une belle vie, en Amérique. C’est beaucoup de défis et beaucoup de stress. Et c’est bien ce que j’avais envie d’explorer, comme écrivaine.»

La Camerounaise Imbolo Mbue a quitté Limbé en 1998 pour faire ses études aux États-Unis.

Son premier roman, Voici venir les rêveurs, a fait l’objet d’enchères auprès des plus grands éditeurs américains.

Elle vit aujourd’hui à Manhattan.