Les Golden Knights préparent leur entrée dans la LNH

Les Golden Knights de Las Vegas effectueront leurs premiers pas dans la LNH dans un peu plus de cinq mois, en commençant par le repêchage d'expansion qui se tiendra du 18 au 20 juin 2017. D'ici là, le directeur général George McPhee et sa bande ont encore beaucoup de travail à faire.

Le Championnat mondial junior de l'IIHF 2017 a permis à sept membres de la direction, dont McPhee, de travailler ensemble sur un événement majeur pour la première fois.

Have you been keeping up with the #WorldJuniors? The Golden Knights scouting staff has been on hand the whole tournament. #BoldInGold Une photo publiée par Vegas Golden Knights (@vegasgoldenknights) le 2 Janv. 2017 à 14h37 PST

Les cadres se préparent aussi à conclure une entente d'affiliation avec une formation de la Ligue américaine de hockey.

«Nous négocions avec quelques groupes, mais nous ne dirons rien, avec respect pour la LAH. Nous verrons où ça nous mène, particulièrement au cours des prochaines semaines», a expliqué McPhee au NHL.com

Pour ce qui est du processus d'embauche de personnel médical, il tire à sa fin dans les bureaux du T-Mobile Arena.

From our family to yours, Happy Thanksgiving. Une photo publiée par T-Mobile Arena (@tmobilearena) le 24 Nov. 2016 à 11h49 PST

«Nous avons rencontré plusieurs candidats. Nous continuerons pendant une semaine ou deux, et nous commencerons à en embaucher», continue le directeur général.

Place aux joueurs

La conclusion du Championnat mondial junior de l'IIHF permet maintenant à McPhee et à toute l'équipe des opérations hockey de se concentrer sur la tâche la plus importante: évaluer et choisir les joueurs qui porteront l'uniforme noir et or lors du match d'ouverture de la saison 2017-2018.

We're officially Golden Knights. #BoldInGold Une photo publiée par Vegas Golden Knights (@vegasgoldenknights) le 22 Nov. 2016 à 18h38 PST

Alors que la plupart des recruteurs et l'état-major d'une même formation se rencontrent quelques fois par année, ceux des Golden Knights le font presque quotidiennement afin de se préparer à toute éventualité.

«Pour ce qui est du recrutement amateur, nous tiendrons des rencontres quotidiennes cette semaine. Ensuite, ce sera le temps du recrutement professionnel (repêchage d'expansion et signature de joueurs autonomes)», détermine McPhee.

Dès cette semaine, les Golden Knights classeront les meilleurs espoirs en vue du repêchage des 23 et 24 juin 2017.

Ils simuleront ensuite le repêchage d'expansion à plusieurs reprises, pour se préparer à tous les scénarios possibles.

«Nul besoin de dire qu'on se rencontrera plus cette année que les autres, puisqu'on doit repêcher deux fois. C'est mieux de mettre toutes les options sur la table dès maintenant, même si on ne sait pas encore tout (comme certains joueurs rendus disponibles ou non par leur formation), que d'être surpris», justifie l'ancien directeur général des Capitals de Washington.

AFP

Incluant ce dernier, la plus récente formation de la LNH compte actuellement 28 employés au sein de son équipe d'opérations hockey.

Les dates importantes