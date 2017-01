Les meilleurs (et les pires!) looks du tapis rouge des Golden Globes 2017

Les vedettes étaient nombreuses à fouler le tapis rouge des Golden Globes ce dimanche à Hollywood.

La cérémonie prestigieuse, qui récompense les artistes et artisans du cinéma et de la télévision, est aussi l’occasion idéale pour le gratin hollywoodien de se pavaner dans les créations luxueuses des designers les plus réputés du monde.

Voici donc tous les looks de la soirée animée par l’humoriste Jimmy Fallon.

Michelle Williams AFP

Judith Light AFP

Felicity Huffman AFP

Drew Barrymore AFP

Olivia Culpo AFP

Millie Bobby Brown AFP

Chrissy Metz AFP

Priyanka Chopra AFP

Amy Adams AFP

Joel Edgerton AFP

Natalie Portman AFP

Matt Duffer et Ross Duffer AFP

Trace Lysette AFP

Jeremy Renner AFP

Jay Duplass AFP

Lola Kirke AFP

Karrueche Tran AFP

David Harbour AFP

Kristin Cavallari AFP

Kristen Bell AFP

Regina King AFP

Teresa Palmer AFP

Emily Ratajkowski AFP

Mandy Moore AFP

Felicity Jones AFP

Lily Collins AFP