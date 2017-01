Les Raptors échappent la victoire

Les Rockets de Houston ont inscrit 34 points au quatrième quart pour vaincre les Raptors au compte de 129-122, dimanche à Toronto.

Il s’agit d’un huitième gain de suite pour les Rockets. Les Raptors ont quant à eux subi la défaite pour une deuxième fois en autant de jours et pour une cinquième fois à leurs sept dernières rencontres.

Le club canadien avait pourtant réussi à se forger une avance de 13 points à mi-chemin au troisième quart.

L’arrière James Harden a connu un fort match pour les visiteurs, réalisant le triple-double. Il a cumulé 40 points, 10 rebonds et 11 mentions d’assistance, en plus d’intercepter deux passes et de compléter deux contres.

Son coéquipier Montrezl Harrell s’est également distingué, avec 28 points et cinq rebonds en 25 minutes de jeu.

Du côté des favoris de la foule, DeMar DeRozan a bien fait, en ajoutant 36 points à son dossier. L’arrière a également récupéré six ballons, tout en se faisant complice de cinq paniers. DeMarre Carroll a pour sa part ajouté 26 points au tableau, notamment grâce à six lancers réussis du centre-ville.

Les Raptors accueilleront les Celtics de Boston au Air Canada Centre, mardi.