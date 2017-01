Les Sags renouent avec la victoire

L’entraîneur-chef, Yanick Jean, a semblé satisfait de la performance de ses poulains. «On a joué un match quasi parfait. On a eu un bon échec avant et on ne l’a pas fait au détriment de notre défensive. Si ça ne rentrait pas, ça ne rentrait pas. On est restés à l’intérieur de ce qu’on fait bien, à la place de tricher offensivement», a-t-il affirmé.