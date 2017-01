[PHOTOS] Manger des légumes a toujours été plate

Si vous pensez que vos parents sont chiants à toujours vous demander si vous mangez vos légumes, imaginez que ce soit que le gouvernement qui vous le demande plus ou moins subtilement. On a épluché (calembour!) un guide pratique «datant» de 1970 juste pour que vous n'ayez pas à le faire.

C'est comme si les auteurs de ce guide savait à la base que c'est plate manger des légumes et qu'ils essaient de rendre ça un peu moins pire.

«Ministère de l’agriculture et de la colonisation»: est-ce que c’est pour la colonisation de territoires reculés du Québec ou simplement pour les colons du Québec? (Hihihi!)

Eh bien, ça a le mérite d’être clair: les monsieurs ne cuisinent jamais. C’est juste les madames qui doivent connaître les règles de la «diététique moderne».

«Les balais de l’intestin»?! Les auteurs de ce guide, en plus de ne s’adresser qu’aux femmes, se sentent obligés d’utiliser des métaphores que «les petites madames» vont comprendre?

Pis en plus, «les balais de l’intestin», c’est un peu dégueu.

Les points 1, 2 et 3 se contredisent. Faut-il peler avant la cuisson, après la cuisson, pas pantoute? On ne comprend plus rien.

Des asperges cuites 15 à 25 minutes?! Alors que ça se cuit en 3-4 minutes normalement? Des tomates qui cuisent dans l’eau de 15 à 25 minutes? Qu’est-ce qu’on est supposé faire avec la bouillasse qui reste?

Des carottes cuites peuvent être farcies? Et comment, exactement?

«On a l’impression de manger un bouillon de viande quand la préparation est réussie.» Dans un potage sans même un bouillon de poulet ou un bouillon de boeuf? Vraiment?

Pardon? Du maïs sur une toast?

Mais c’est quoi ces recettes? Une nouvelle forme de torture? On est supposé aimer les légumes avec des recettes fades même en les lisant?

En fait, on a débusqué le but de ce guide: c'était pour nous faire manger moins de légumes.

-Avec la collaboration de Mathieu Turbide