«Real Housewives of ISIS», la parodie qui fait polémique

L’humour de la chaîne britannique BBC2 ne plait pas à tout le monde. Une parodie de l’émission de télé-réalité, «Real Housewives» mettant en scène des femmes djihadistes soulève de vives réactions a rapporté France24.

L’émission de télé-réalité originale met en avant de riches femmes au foyer qui ne font que se plaindre de leurs problèmes de cœur tout en se critiquant les unes les autres. Ici, elles ont été remplacées par des femmes en niqab qui ont rejoint les rangs de l’État islamique.



Dans la courte vidéo diffusée le 3 janvier diffusée durant l’émission «Revolting», on voit plusieurs femmes parties vivre dans ce qui semble être une zone de guerre. Elles se confient, face caméra. «La décapitation est dans trois jours et je n’ai rien à me mettre», lâche la première.



D’autres défilent avec leur veste d’explosifs pendant que leurs amies postent la photo sur Instagram avec «hashtag mort à l’Occident et emojis État islamique».



Sur Twitter, des spectateurs estiment que ce genre d’humour va encore plus isoler les femmes portant le hijab. D’autres ont préféré souligner le courage de la chaîne et ont estimé qu’elle se «moque de ces imbéciles à juste titre» ou que ce sketch ridiculise la propagande de l’EI.