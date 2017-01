Rodgers magique

Les gros canons des Packers, Aaron Rodgers en tête, ont frôlé la perfection. Pendant ce temps, ceux des Giants ont dormi au gaz. Pas étonnant que le duel qui s’annonçait le plus corsé ait finalement été à l’image du reste du premier tour des séries dans la NFL.

On aura clairement vu mieux pour amorcer les séries, avec quatre affrontements qui se sont soldés par un écart moyen de 19 points. Les Packers l’ont aisément emporté par 38-13 malgré un départ boiteux. Le magistral quart-arrière Aaron Rodgers a débuté avec six passes complétées en 14 tentatives, pour 54 petites verges.

La quasi-perfection de Rodgers devient presque redondante, ce qui n’est pas peu dire. Il n’a pas lancé d’interception depuis le 13 novembre, soit à ses 285 dernières passes. Et il est devenu le cinquième quart-arrière seulement dans l’histoire des séries à gagner un match grâce à plus de 350 verges et quatre passes de touchés. Rien que ça...