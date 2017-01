S’interroger sur l’évolution

Pour son troisième roman, le romancier, professeur d’université et docteur en biologie végétale Alain Olivier propose à ses lecteurs un roman scientifique sur les origines de l’être humain et la théorie de l’évolution. L’Héritier de Darwin, un roman agréable à lire, se double d’un fascinant récit de voyage et d’une chronique familiale très intimiste.

Au cours d’un voyage en Patagonie chilienne, le narrateur, un chercheur en biologie moléculaire, fait une rencontre inattendue: le naturaliste anglais Charles Darwin, en personne. Ce rendez-vous change sa vie à jamais et sera l’occasion de se questionner sur l’œuvre de Darwin, la sélection naturelle et la loi du plus fort.

«Je me suis toujours intéressé à cela, mais pas autant que le narrateur, parce qu’en biologie, c’est important. À force de lire à gauche et à droite sur le sujet, je me suis rendu compte que ce qu’on disait de l’œuvre de Darwin ne ressemblait pas à ce qui semblait important pour lui», explique Alain Olivier.

Génétique et liberté

L’auteur s’est interrogé d’une part sur l’importance de la génétique et la part de l’inné et du déterminé, et d’autre part sur la liberté qu’on peut avoir dans nos vies. «La culture, l’éducation, c’est important: ce n’est pas vrai que ce sont les gènes qui nous disent quoi faire. Je trouvais que dans ce sujet, il y avait quelque chose qui pouvait rejoindre des questionnements individuels et des questionnements collectifs.»

Petit à petit, il s’est lancé dans l’aventure, se basant sur les écrits de Darwin, qui datent de 150 ans. «J’ai lu des choses, mais à un moment, je me suis arrêté: je voulais laisser place au roman, à la fiction.» Alain Olivier ne voulait pas faire un ouvrage savant, mais plutôt écrire un livre qui pouvait rejoindre tout le monde. Il a également voyagé au Chili et en Afrique.

Côté créatif

L’écriture romanesque lui a beaucoup plu. «J’aime beaucoup le côté créatif et inconnu de l’écriture: on ne sait jamais ce qui va surgir. La place de l’adoption est assez grande dans le roman, par exemple, mais je ne l’ai pas pensée d’avance. Je m’amuse en m’écrivant et j’aime jouer avec le faux et le vrai. Le narrateur se rapproche de moi, tout en vivant des choses que je n’ai jamais vécues.»

Alain Olivier est docteur en biologie végétale.

Il est professeur à l’Université Laval, où il est titulaire de la Chaire en développement international et directeur du Groupe interdisciplinaire de recherche en agroforesterie.