Un voyage fructueux pour le Canadien

«J’ai l’impression que ça fait trois semaines qu’on est sur la route.»



Carey Price n’était pas loin de la vérité en prononçant ces paroles après la victoire de samedi, à Toronto.

Lundi soir, en recevant les Capitals de Washington, le Canadien disputera un premier match au Centre Bell depuis le 22 décembre. Une absence de 17 jours au cours de laquelle il a joué sept rencontres.

Un périple duquel il est revenu avec une récolte de 10 points sur une possibilité de 14.

«On a fait preuve d’une belle constance en affrontant plusieurs bonnes équipes. Nous pouvons être très satisfaits», a reconnu le gardien du Canadien.

De ces sept rencontres, les Montréalais n'en ont perdu qu’une seule, la première, en temps réglementaire.

«Même lors de cette défaite, on a joué un bon match. Ça a donné le ton au voyage, a souligné Michel Therrien dans les couloirs du Centre Air Canada. Ce n’est pas toujours le premier résultat qui est important, mais la façon dont tu joues.»

«Tout est dans le travail. Nous sommes un jeune groupe de joueurs et tout le monde travaille fort. On pratique bien et on tente d’appliquer le système», a déclaré Alexander Radulov. Le retour de la production en attaque de Radulov a d'ailleurs coïncidé avec les succès de l’équipe.

Lors de ce voyage, l’attaquant russe a récolté quatre buts et autant de mentions d’assistance.

Max Pacioretty a également eu plus que son mot à dire avec ses cinq buts, dont deux buts gagnants inscrits en prolongation.



À Montréal comme à St. John’s



Par ailleurs, si le Canadien est parvenu à garder le cap malgré les blessures de joueurs-clés, c’est également grâce à l’apport de joueurs de soutien qui ont profité de ces absences pour appuyer les Price, Pacioretty, Radulov et Shea Weber (2 buts, 5 passes).

De plus, les joueurs rappelés de la Ligue américaine ont également fait bonne figure. À ce propos, Nikita Scherbak est devenu le 11e joueur de l’organisation montréalaise à faire la navette entre St. John’s et Montréal depuis le début de la saison.

Une réalité qui n’est pas sans rappeler celle de la saison dernière, quand 21 joueurs avaient fait partie des deux équipes.

Le Russe n’a pas raté sa chance de faire bonne impression en inscrivant son premier but.

En fait, si aucun des joueurs rappelés en renfort ne paraît dépassé par les événements, c’est en raison de la philosophie de l’équipe, suivant laquelle ce qui est enseigné à Montréal l'est également à St. John’s.

«Ça fait partie de la préparation de notre saison. Lorsqu’on se regroupe, tous les entraîneurs du Canadien et des IceCaps, on fait une révision de la manière dont on veut jouer, des nouvelles tendances, de ce que l’on souhaite adapter. On veut toujours être à la page», a expliqué Therrien dans les heures précédant le match contre les Leafs.



De plus en plus répandu



Cette tendance est de plus en plus en vogue dans la LNH. Depuis quelques années, le Lightning de Tampa Bay suit cette philosophie.

«Lorsqu’un gars se fait rappeler, l’ajustement se fait plus facilement, puisque les deux systèmes sont identiques», a indiqué Mark Barberio, qui a joué pour les deux organisations.

«Les deux entraîneurs doivent se parler souvent. Même chose pour le gérant, a-t-il ajouté. Il y a assurément une communication entre les dirigeants pour connaître les forces et les faiblesses de chaque joueur.»

Une recette qui fait de plus en plus ses preuves.