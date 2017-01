Une promotion, synonyme de dépression et de mauvaise santé

Avez-vous été promu à un nouveau poste dans votre environnement professionnel? Vous avez plus de chances de vous sentir malade et déprimé, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Stockholm, en Suède.

Alors qu'une promotion vous permettra de profiter d'un surplus d'argent bien apprécié, elle pourrait cependant vous donner l'impression d'être plus malade et plus déprimé que lorsque vous occupiez un autre poste moins exigeant.

Photo Fotolia

Les effets médicaux négatifs reliés à une promotion dureraient jusqu'à quatre ans après celle-ci. Ensuite, ils se font de moins en moins importants au fur et à mesure que vous vous adaptez à vos nouvelles tâches.

Des 1400 hommes et 2000 femmes suivis en Suède par les chercheurs de Stockholm pendant six ans, près de 66% n'ont pas reçu de promotion entre 2008 et 2014.

Près de 700 ont été promus à une reprise, 367 à deux reprises et 139 à trois reprises.

50 employés ont quant à eux mérité quatre promotions pendant cette période.

Dépression et douleurs physiques

Les volontaires devaient évaluer leur santé générale sur une échelle de «très bonne» à «très mauvaise». Ils ont aussi répondu à des questions concernant leur niveau de dépression.

Ceux qui ont reçu une promotion dans les deux à quatre ans avant le début de l'étude ont plus souvent rapporté des problèmes de santé grandissants, écrit Daily Mail.

De plus, les hommes étaient plus enclins à souffrir de problèmes de santé mentale, tandis que les femmes souffraient de douleurs physiques reliées à leur emploi.

Fotolia

Les chercheurs écrivent dans l'International Journal of Epidemiology d'Oxford que «les promotions professionnelles sont associées avec l'impression personnelle qu'on est moins en santé, tant chez les hommes que les femmes, et ce, jusqu'à quatre ans après ce vote de confiance».

Ce ne sont donc pas des résultats cliniquement prouvés et diagnostiqués, mais plutôt l'impression que les gens ont sur leur état de santé.

L'expert en psychologie à l'école des affaires de Manchester explique qu'«être promu est souvent synonyme de plus d'heures de travail et de plus de responsabilités, ce qui peut affecter votre santé jusqu'à ce vous vous adaptiez. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour avoir une promotion».

La Suède arrive au 61e rang du classement Happy Planet.

Le Canada et les États-Unis arrivent respectivement au 85e et au 108e rang du palmarès qui compte 140 pays.