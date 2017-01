Changer la couleur de ses cheveux, ce n’est plus un tabou. On va visiter notre coiffeuse, on demande un brun plus riche, il n’y a rien là.

Mais depuis quelques années, la tendance des cheveux aux couleurs plus «funky» est en vogue. Vues auparavant surtout chez les punks, les couleurs originales sont maintenant plus populaires et accessibles que jamais.

Mais avoir la tête colorée en mauve ou en rose veut souvent dire aussi recevoir des commentaires trop personnels, et parfois carrément insultants.

Voici 17 choses que les personnes avec des cheveux aux couleurs funky sont tannées d’entendre!

1. Tu trouves pas que t’es un peu vieille pour avoir les cheveux comme ça?

2. C’est...spécial.

3. Oh! Ça «flashe»...

4. Ta vraie couleur, c’est quoi?

5. Tes patrons acceptent ça?

6. Fais-tu ça pour attirer l’attention?

7. Tu vas le regretter quand tu vas être plus vieux et que tu vas regarder des photos de tes cheveux mauves...

8. T’étais beaucoup plus belle avec les cheveux naturels

9. Pourquoi tu n’achètes pas de perruques à la place?

10. Es-tu en crise existentielle?

11. Ouf, moi je n’aurais pas le courage d’avoir les cheveux comme ça!

12. Tu vas tellement endommager tes cheveux.

13. J’aurais pas le courage d’avoir des cheveux comme toi!

14. Est-ce un accident, ou voulais-tu vraiment cette couleur-là?

15. Ton chum pense quoi de tes cheveux?

16. Tu gaspilles ton argent.

17. Tu ne vas jamais te trouver un emploi avec des cheveux comme ça!

