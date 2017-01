MAJEAU, Gilles



Le 4 janvier 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Majeau de Joliette, époux de Denyse Moreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert et son épouse Sophie Dolci, Sylvie et son époux Scott McKenzie, ses petits-enfants Danya, Julia, Matisse, Élie et Rosie, ses soeurs Monique (feu Guy Vanier) et Fernande (Michel Rivest) et autres parents et amis.La famille de M. Majeau vous accueillera le vendredi 13 janvier de 19h à 22h et samedi à compter de 9h30 au:www.centrefunerairejoliette.comCorporation des thanatologues du QuébecUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire samedi le 14 janvier à 11h. L’inhumation suivra au cimetière de Joliette.Des dons à la Fondation du CHRDL de Joliette seraient appréciés.