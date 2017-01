7 petites attentions à faire pour changer les idées de votre meilleure amie qui vient de se séparer

Les ruptures, ce n’est jamais facile à vivre. Ni pour les amis, ni pour la famille... Il y a toujours deux clans, deux histoires et beaucoup d’émotions qui s’entrecroisent.

Alors, comment faire pour montrer du soutien à votre meilleure amie quand c’est elle qui a le cœur en compote?

Voici quelques petites idées pour lui remonter le moral et lui montrer que vous êtes là pour elle.

1. Faites-lui à souper

L’alimentation d’une fille en peine d’amour est souvent étrange... Entre les pizzas pochettes, les gâteaux McCain et les «j’ai pas faim, je ne feel pas», c’est difficile de rester équilibré. Pourquoi ne pas vous rendre chez elle et lui faire à souper. Profitez-en pour passer un linge sur le comptoir de sa salle de bain et ranger la vaisselle.

2. Invitez-la à un marathon de films de filles

Pour faire sortir le «moton», il n’y a rien de mieux que d’écouter une tonne de films de filles en se gavant de cochonneries. Oui, c’est cliché. Mais ça aide quand même.

3. Allez au spa

Pour celles qui ont les émotions à fleur de peau, une visite au spa s’impose. Prenez une matinée pour relaxer, en silence, ensemble. Parfois, juste être en présence de quelqu’un est suffisant.

4. Faites une balade en montagne

L’air frais aère les esprits. Organisez une escapade en montagne avec votre BFF. Un petit lunch, un gros foulard et hop!

5. Faites-lui livrer des fleurs

Si vous êtes débordé et que vous n’avez pas le temps d’être là pour elle comme vous le souhaiteriez, envoyez-lui des fleurs! Attention toutefois de vous assurer qu’elle n’ait pas de faux espoirs en voyant apparaitre le bouquet à sa porte.

6. Proposez-lui de venir passer le weekend à la maison

Que vous soyez en couple ou non, proposez à votre meilleure amie de venir passer le weekend chez vous peut être une bonne idée! Ça lui permettra de se changer les idées et de bien manger pour une fois.

7. Passez-lui un coup de fil

Oubliez les textos. Votre amie a besoin de vous, assurez-vous de lui faire sentir que vous l’aimez et que vous êtes là pour elle. Un coup de fil vous indiquera si elle va bien ou si elle a besoin que vous soyez auprès d’elle.

Et surtout, n'oubliez pas de lui dire à quel point vous l'aimez! Le temps arrangera les choses!