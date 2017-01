Atteindre un équilibre quand on est un parent monoparental

Selon l’étude « Satisfaction par rapport à l’équilibre entre l’emploi et la vie à la maison » réalisée par Statistique Canada, les travailleurs monoparentaux ont tendance à être moins heureux de leur équilibre travail-famille que les autres.

Toutefois, il existe certains trucs qui permettent d’augmenter sa satisfaction dans les différentes sphères de sa vie.

Bien s’entourer

L’étude le démontre : l’absence de soutien a un impact négatif sur le taux de satisfaction. Il importe donc de se bâtir un solide réseau. Il peut être composé de parents, d’amis, de voisins ou même d’organisations communautaires. Ces ressources sont particulièrement utiles en cas d’imprévus. Par exemple, si vous avez une crevaison sur le chemin de la garderie, qui allez-vous appeler?

Penser à soi

Plusieurs parents qui s’occupent seuls de leurs enfants vont avoir tendance à s’oublier. En mettant de côté ses propres besoins, on augmente l’insatisfaction et par conséquent le stress. Il importe donc de se trouver du temps pour soi afin de recharger ses batteries. Cela permet d’être plus efficace comme parent et comme travailleur.

Se réserver des moments de plaisir

Avec les devoirs, les tâches ménagères, les repas, il est facile de mettre de côté les loisirs en famille. Pourtant, ces moments sont essentiels pour tous. Pas besoin de toujours faire de grandes activités. Une marche en nature ou un pique-nique familial sont des activités agréables à peu de frais.

Pour connaître les ressources dans votre milieu, vous pouvez visiter le site monoparental.ca.