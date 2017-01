Billets de spectacle vendus: le Centre Vidéotron 5e au Canada

Après 16 mois d’ouverture, le Centre Vidéotron fait bonne figure dans le palmarès 2016 de Pollstar. Avec 223 000 billets de spectacle vendus, l’amphithéâtre de Québec arrive au 5e rang canadien et au 74e rang dans le monde.



C’est The O2, à Londres, qui termine en pôle position avec près 1,6 million d’entrées. L’amphithéâtre canadien le plus populaire est, sans surprise, le Air Canada Centre de Toronto, suivi du Centre Bell.



Le Centre Vidéotron, inauguré en septembre 2015 après un investissement public de 370 millions $, obtient le 5e rang canadien, derrière les arénas de Toronto, de Montréal, de Vancouver, ainsi qu’un casino autochtone au nord de la Ville-Reine.



L’amphithéâtre de Québec coiffe plusieurs villes canadiennes de même taille, dont Edmonton, Calgary, Ottawa et Winnipeg.



Notons cependant qu’il s’agit d’un classement sur la base du nombre de billets vendus, sans égard aux prix de ces billets.



Pollstar est une publication américaine spécialisée dans le domaine du spectacle.

On peut consulter les palmarès de fin d’année ici.

Top 5 mondial

The O2, Londres, 1 590 093 billets Madison Square Garden Arena, New York, 1 053 675 billets Aréna AccorHotels, Paris, 873 906 billets Manchester Arena, Manchester, 851 785 billets Aréna Ciudad De Mexico, México, 833 926 billets

Top 10 canadien