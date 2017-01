CARTE TEMPÊTE du Journal: grosse bordée, vents violents avant un solide redoux

Une dépression en provenance du Colorado remontera le continent vers le Québec, où elle laissera sur son passage son lot d'inconvénients, frappant le sud de la province en pleine heure de pointe du retour.

CONSULTEZ LA CARTE TEMPÊTE DU JOURNAL PLUS BAS

Une fois de plus, ce sont les montagnes des Laurentides qui seront les plus choyées pour les accumulations de neige, alors que de 15 à 25 cm tomberont, dans une ligne qui va des secteurs au nord de Gatineau jusque dans Charlevoix.

Certains coins précis pourraient avoir plus de 25 cm. Des avertissements de tempête hivernale ont été émis pour l'ensemble de ces régions.

Rappelons que la semaine dernière les Laurentides ont reçu entre 40 et 70 cm de neige, de mardi soir à jeudi matin.

Québec y goûtera aussi, avec la quinzaine en ville et en Rive-Sud, et davantage en remontant au fur et à mesure vers le nord. Les précipitations débuteront plutôt en soirée.

Montréal aussi, et des vents violents prévus

Montréal aussi devra se préparer, même si la métropole évite l'avertissement de tempête hivernale. Les 10 cm de neige prévus tomberont de manière drue en pleine heure de pointe de soirée, en plus d'être balayés par des vents à la limite violents; des rafales de 70 km/h sont prévues. La visibilté pourrait s'avérer nettement réduite sur les voies rapides dès la fin de l'après-midi, en plus d'une chaussée qui deviendra glissante, compte tenu de la circulation lourde.

La Montérégie sera particulièrement touchée par les vents: des rafales de plus de 100 km/h commenceront à souffler en soirée, mardi. Pour la plupart des régions, la neige laissera place à la pluie et à la douceur dans la nuit de mardi à mercredi, alors que mercure montera bien au delà du point de congélation.

Voici la Carte Tempête du Journal pour le mardi 10 janvier 2016

La Carte tempête du Journal est une réalisation d'Éric Chatigny, du site meteolaurentides.com, en collaboration avec Hydro Météo. Une exclusivité au Journal de Montréal et au Journal de Québec.