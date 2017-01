Comment vaincre des peurs irraisonnées?

J’ai toujours été une enfant craintive parce que j’avais une mère craintive, mais j’avais toujours réussi à vaincre mes peurs en les tournant en atouts positifs. Malheureusement depuis quelques mois, c’est comme si mes peurs prenaient possession de moi. Je ne sais plus exactement de quoi j’ai peur, mais une chose est certaine, c’est que j’ai peur et que ça me rend anxieuse. J’ai peur au volant. Quand je ne prends pas ma voiture j’ai peur en métro. J’ai peur dans les endroits publics bondés. J’ai peur au travail. Bref j’ai peur partout. Qu’est-ce qui m’arrive?

R. C.

Je pense que vous avez dépassé d’un cran la peur normale et saine pour entrer dans la spirale de l’anxiété. Il se peut que vous n’en soyez qu’au stade primaire d’un problème qui pourrait devenir embarrassant. Il faut donc au plus vite consulter.