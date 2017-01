Concilier famille et travail est tout un défi

De plus en plus de Québécois doivent s’adonner à une gymnastique pour trouver un équilibre travail-famille. Entre l’emploi de Monsieur, celui de Madame et les activités des enfants, il est facile de perdre pied.

Différents facteurs expliquent cette situation.

Encore loin d’une situation idéale

Il y a plusieurs décennies, l’homme travaillait alors que la femme restait à la maison. De nos jours, il est courant de voir une famille où les deux parents travaillent. Selon Statistique Canada, il y avait plus de 686 000 familles de ce type au Québec en 2011. Seulement, le milieu du travail ne s’est pas adapté à cette réalité.

Une piste de solution

Une étude de Statistique Canada, « Satisfaction par rapport à l’équilibre entre l’emploi et la vie à la maison », démontre qu’un horaire de travail flexible est associé à une hausse du niveau de satisfaction. Ce serait donc un facteur de réussite important. Toutefois, les employeurs tardent à adopter cette mesure.

L’Institut de la statistique du Québec a dressé en novembre 2016 un portrait des familles ayant un enfant de moins de 5 ans. On y apprend qu’à peine plus de la moitié des parents ont accès à un horaire de travail flexible (56 %) ou à des congés familiaux (54 %). La proportion diminue de beaucoup pour ce qui est de la possibilité de travailler à domicile (20 %) ou d’aménager le temps de travail (27 %); il s’agit encore de pratiques marginales.