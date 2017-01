COUSINEAU, Fernand



À Laval, le 3 janvier, à l’âge de 95 ans, est décédé Fernand Cousineau, époux de feu Jacqueline Scott et père de feu Ginette (Robert).Il laisse dans le deuil ses enfants Jean, Diane (Serge), Nicole (Denis), Pierre (Odette) et Paul (Brigitte), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 13 janvier de 14h à 17h et 19h à 22h, samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu en l’église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque E., Laval, le samedi 14 janvier à 11h.La famille tient à remercier sincèrement l’ensemble du personnel de la résidence Les Loggias Villa Val des Arbres.