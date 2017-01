MARLEAU (née Richer), Alice



À Laval, le 6 janvier 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Alice Richer, veuve de Jean-Paul Marleau, et mère de feu Daniel et feu Jean Marc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Joanne) et Carole (Richard), ses petits-enfants Caroline (Patrick), Valérie (Will), Jean Sébastien (Charlène), Josiane, Marc André, Louis-Philippe (Sabrina), Gabriel (Charlotte), Stéphanie et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Laurence, Gabrielle, Nathan, Elizabeth et Alyson, sa belle-fille Chantal, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:(édifice arrière du complexe)le mardi 10 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l’église St-Gilles (231, rue des Sables, Laval) le mercredi 11 janvier à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.