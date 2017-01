SIROIS, Jean-Paul



À Verdun, le 6 janvier 2017 à l’âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Sirois, époux de feu Jeannine Delisle.Outre Florence Vallée, sa compagne, il laisse dans le deuil ses enfants Gisèle (Benoit Novak), Noël (Lise Bergevin), Muriel (Sophie de Cordes); ses petits-enfants Marc-Olivier, Marie-Josée (Luc Bélanger) et Angélique; sa soeur, Rita Sirois-Roy; ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2630, rue Notre-Dame Ouest, Montréalle jeudi le 12 janvier de 14h à 17h et de 19h à 20h, et sera suivi d’une célébration de la vie.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Manoir de Verdun; une attention spéciale à l’équipe du 2e étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.