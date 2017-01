Le Nissan Qashqai débarque au Canada

Les rumeurs qui s’intensifiaient depuis quelque temps sur le web au sujet de l’arrivée prochaine du Qashqai se sont avérées exactes aujourd’hui alors que Nissan a annoncé qu’il sera introduit aux marchés canadien et américain.

Ce dernier viendra s’insérer entre le Juke et le Rogue en termes de dimension et de prix de vente.

Le VUS compact est destiné à un franc succès au Québec, lui qui est déjà vendu en Europe depuis 2007, alors que plus de 2 millions d’unités ont été écoulées jusqu’à ce jour.

Nissan Qashqai Nissan

Le petit frère du Rogue

Fabriqué au Japon, le Qashqai partagera la même plateforme que celle du Rogue. Il présentera cependant un empattement plus court de 5,8 cm (2,3 po), tandis que son châssis aura 30,7 cm (12,1 po) de moins.

Malgré son format plus compact, le Qashqai offrira un espace cargo de 1730 litres une fois que sa deuxième rangée de sièges est rabattue, comparativement à 1982 L pour le Rogue.

Du point de vue du design, il est plutôt difficile de différencier les deux modèles du constructeur nippon, outre par leur dimension et la hauteur de leur garde au sol.

Le Qashqai bénéficie toutefois d’un parechoc un peu plus prononcé, alors que ses phares antibrouillard ont une forme arrondie plutôt que rectangulaire.

Pourvu d’une grille et d’un capot qui affichent la signature esthétique « V-Motion » qui est propre à la gamme Nissan, le VUS compact est monté de série sur des jantes en alliage d’aluminium de 16 pouces, tandis qu’il sera possible d’opter pour des jantes de 17 et 19 pouces selon le modèle sélectionné.

Dévoilement Nissan Qashqai Francis Lalonde

Plusieurs choix de couleurs et d’options

Déclinés en trois éditions différentes, soit « S », « SV » et « SL », les futurs acheteurs du Qashqai pourront choisir entre une configuration à traction avant ou à quatre roues motrices, alors que dix choix de couleurs extérieures et deux finitions intérieures leur seront offerts.

Au sein des équipements standards, le véhicule cinq passagers proposera un siège conducteur avec six réglages électriques, les sièges avant chauffants, le rabattement 60/40 des sièges arrière, la connectivité Bluetooth avec Siri Eyes Free, un port USB, une caméra de recul lié à un écran couleur de 5 pouces ainsi que l’aide au démarrage dans les pentes (Hill Start Assist/HSA)..

Parmi les ajouts possibles selon le groupe d’options choisi (Package S et SL Platinum), l’on note l’avertisseur d’angle mort, un système de détection de collision avant avec freinage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, un écran tactile de 7 pouces, la reconnaissance vocale pour les fonctions de la navigation et de l’audio, les sièges chauffants pour les passagers arrière ainsi qu’une clé intelligente avec bouton poussoir et démarreur à distance.

Pour ce qui est de la motorisation, le Qashqai aura à son bord un quatre cylindre de 2,0 L produisant 141 ch et un couple de 147 lb-pi. Ce dernier pourra être lié à une transmission manuelle de six rapports ou à une CVT proposant des modes de conduite sport et économique.

Dévoilement Nissan Qashqai Francis Lalonde

Beaucoup d’attentes pour le Qashqai

L’arrivée du Qashqai tombe à point au Canada puisque le segment des VUS compacts ne cesse de croitre. La concurrence est d’ailleurs assez féroce pour cette gamme de véhicules.

Steven Rhind, directeur marketing de Nissan Canada, a indiqué qu’une campagne publicitaire spécifiquement conçue pour le Québec était présentement à l’étude.

Sans dévoiler de détail précis, ce dernier m’a confirmé que le pour la campagne marketing du Qashqai serait tout aussi important que celui mis de l’avant pour la Micra.

L’on se souviendra que le constructeur nippon avait connu beaucoup de succès avec sa campagne publicitaire mettant en vedette sa voiture sous-compacte et son porte-parole Éric Savail.

Les premiers Qashqai arriveront chez les concessionnaires Nissan du Québec vers la fin du printemps 2017.