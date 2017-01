Déconnectée!

On dit qu’il faut 21 jours pour se ­sortir d’une mauvaise habitude. La mienne, entre autres, est d’être devenue un peu trop dépendante aux réseaux sociaux. Il y a trois semaines, je me suis donc lancé le défi de me ­débrancher. Juste pour voir si mon ­addiction était banale ou, au contrai­re, plus grave que je le pensais; 21 jours sans réseaux sociaux, une belle façon de finir l’année, me suis-je dit.

Sevrage nécessaire

En tant qu’ex-fumeuse, je sais combien les symptômes de sevrage peuvent être lourds. Dans le cas d’internet, on parle d’anxiété, d’insomnie, et du ­syndrome FOMO – Fear Of Missing Out –, cette peur de manquer quelque chose. Comme s’il se passait des choses incroyables sur les réseaux ­sociaux! Et cette idée que notre vie s’arrête si nous ne sommes pas connectés. Un peu malade non?

Pour expliquer ma dépendance, je me disais que, métier oblige, je n’avais pas d’autre choix que d’être toujours branchée, à l’affût du moindre vidéo touchant, aux témoignages qui feraient une bonne entrevue. Combien d’heures passées à dérouler le fil de la vie des autres à la recher­che d’une bonne histoire? M’endormir à 3 h du matin, les yeux rouges à cause de l’écran de mon cellulaire, frustrée du vide qui m’aura laissée bredouille.

Rechute prévisible

Me tenir loin des réseaux sociaux n’a pas été facile. C’est le commentaire d’une amie – «Faut voir ça à tout prix!» – qui m’a fait rechuter. Juste une fois, me suis-je dit. Et j’ai replon­gé dans les vidéos de chats avec des bonnets de père Noël en train de déballer les cadeaux des enfants. Des photos des uns et des autres sur une plage quelconque ou un verre à la main à faire le party de leur vie.

Banal. Rien. Le vide une fois de plus. Et moi, seule devant mon écran, à me demander ce qu’on est en train de faire de notre vie.

Cette pause des réseaux sociaux fut très bénéfique. Il est bon de prendre de la distance. À travers beaucoup d’insignifiance, il y a aussi du bon, comme tous ces messages de bonne nouvelle année d’amis FB. J’y ­retour­ne en me promettant de ne plus y passer de nuits blanches.