Des suicides alarmants dans les pénitenciers québécois

Les détenus des pénitenciers du Québec sont plus nombreux à mettre fin à leurs jours que partout ailleurs au pays. Ils sont aussi davantage placés en isolement que les autres prisonniers canadiens, a appris notre Bureau d’enquête.

Le Bureau de l’enquêteur correctionnel, chargé par Ottawa d’assurer une surveillance «indépendante» des services correctionnels fédéraux, s’en inquiète et promet d’investiguer.

De 2005 à 2015, 191 détenus ont tenté de se suicider ou ont carrément mis fin à leurs jours dans les prisons fédérales situées au Québec, le nombre le plus élevé au pays.

Durant la même période, on recense aussi plus de 27 000 placements en isolement préventif, comparativement à 19 477 dans les pénitenciers ontariens, où la population carcérale est pourtant plus nombreuse.