CRITCHLEY, Pierre



À Châteauguay, le 5 janvier 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Pierre Critchley, époux de Mme Lise Thibert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Arthur Long), Michel (Joëlle Deslières) et Martin-Pierre (Mélanie Lauzon), ses petits-enfants Audrey, Samuel et Mathias Long, Jérémy, Félix, Alexandre et Mikaël Critchley, ses frères Robert (Hélène Hébert), Claude, André et Paul, sa soeur Françoise (Yvan Caron), son beau-frère Paul-André Thibert (Josiane Trépanier), sa belle-soeur Gilberte Thibert (Denis Chayer), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 13 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 14 janvier de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu, le samedi 14 janvier à 11h en l’église St-Joachim (1 boul. D’Youville, Châteauguay).En sa mémoire, des dons à la Fondation canadienne du rein ou à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.