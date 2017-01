Eau brunâtre... mais potable

SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER | Des citoyens du Centre-du-Québec n'osent plus boire l'eau de l'aqueduc, qui a pris une teinte brunâtre, et ce même si la municipalité assure qu'il n'y a aucun danger pour la santé.

Depuis vendredi matin, l'eau de Saint-Cyrille-de-Wendover, près de Drummondville, est brouillée et colorée. «Avec les heures, la couleur était de pire en pire et ça laisse des dépôts dans le bain et dans la toilette», a remarqué la citoyenne Pascale Quirion.

La municipalité est toutefois catégorique, il n'y a aucun risque pour la santé. «C'est de nature esthétique seulement, c'est vrai que ce n'est pas invitant, mais il n'y a pas de danger», a expliqué Mario Picotin le directeur général de la Ville.

Il s'agit d'une erreur de manipulation effectuée à l'usine de traitement des eaux. «C'est lié à une procédure qu'on a faite et il y a eu une réaction de l'eau imprévue, mais ce n'est pas récurrent», a assuré M Picotin.

Photo Facebook

Citoyens craintifs

Après avoir consommé l'eau brunâtre pendant toute une journée, Pascale Quirion a décidé d'aller acheter une distributrice d'eau. «Je ne fais plus confiance à la Ville», a-t-elle lancé.

Sur internet, des dizaines de citoyens ont également manifesté leurs craintes en qualifiant l'eau de «douteuse » et de «dégueulasse».

Selon la municipalité, la situation devrait se résorber dans les prochains jours.