En finir avec la victimisation

Vous savez quel a été mon film préféré en 2016 ?

The Tribe, du cinéaste ukrainien Myroslav Slaboshpytskiy.

Si vous faites partie des 99,999 % des Québécois qui ne l’ont pas vu (et je suis généreux), vous pouvez vous reprendre en le louant sur iTunes.

PAS DES ANGES

Mettant en vedette des comédiens sourds et muets et entièrement tourné en langage des signes (sans sous-titres pour nous expliquer ce que les personnages se disent!), The Tribe raconte les mésaventures d’un jeune sourd et muet qui entre dans un internat spécialisé.

Découvrant que des pensionnaires ont mis sur pied un réseau de prostitution juvénile, il tente de les neutraliser.

Mais ces voyous sans foi ni loi qui obligent les filles du pensionnat à ­vendre leur corps sont hyperviolents et ne reculent devant rien pour s’en mettre plein les poches...

Oui, je sais, on est loin du dernier Star Wars.

Il n’y a pas de monstres, ni de superhéros, ni d’effets spéciaux tapageurs.

Mais vous savez ce qui me plaît dans ce film, outre le fait qu’il s’adresse à des adultes? Ce que je trouve courageux, nouveau, révolutionnaire?

Ce qui m’a donné envie de me lever dans mon salon et d’applaudir à tout rompre?

Les sourds et muets n’y sont jamais dépeints comme de pauvres victimes innocentes.

Ils sont comme tout le monde.

Certains sont des héros, d’autres de vraies crapules.

Ce n’est pas parce qu’ils sont ­handicapés que ce sont des anges.

CONTRE LE GNANGNAN

Si on tournait un film sur les sourds et muets au Québec, voilà à quoi ressemblerait le scénario:

Le héros (un sourd et muet pauvre, vivant dans un quartier misérable) tire­rait le diable par la queue.

Incompris, mis au ban de la société à cause de son handicap, il tenterait de se trouver un emploi, mais en vain. Ce personnage ne serait pas dépeint comme un être humain en chair et en os, avec ses qualités et ses zones d’ombre, mais comme une victime inno­cente du méchant, méchant ­système.

Heureusement, notre handicapé fera la rencontre d’une bonne travail­leuse sociale qui le prendra sous son aile et l’aidera à s’épanouir.

Après maints incidents, il trouvera enfin le bonheur. À la fin, on le verra discuter avec son voisin, qui a appris le langage des signes pour mieux ­entrer en contact avec lui...

Bref, une grosse soupe mielleuse remplie de bonnes intentions dégoulinantes.

Un film gnangnan traitant les handicapés comme de petites choses fragi­les qui font pitié.

Une œuvre hypocrite.

Compatissante et généreuse en apparence, mais condescendante dans son essence même.

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS

The Tribe n’est pas comme ça.

Il y a des pimps sourds et muets, des voyous sourds et muets, des violeurs sourds et muets, et des tueurs sourds et muets.

On voit même des sourds et muets battre d’autres sourds et muets.

Dans le climat de rectitude politique actuel, où les individus faisant partie d’une minorité sont tous traités comme de pauvres victimes innocentes et angéliques, ce film est une bouffée d’air frais.

Mais au Québec, un film comme ça ne pourrait jamais être produit.